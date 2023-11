MILAN, Il 2008 Camarda sempre più vicino alla convocazione

FirenzeViola.it

È piena emergenza quella che sta vivendo il Milan dopo l’infortunio di Noah Okafor, che si va a sommare a quello di Leao e alla squalifica che terrà Olivier Giroud lontano dai campi della serie A per le prossime due partite. Per questo motivo Stefano Pioli è pronto a convocare Francesco Camarda, giovanissimo attaccante classe 2008 che, come spesso accaduto nella sua carriera, sarà chiamato nuovamente a bruciare le tappe. Quest'anno con la Primavera rossonera ha fatto 7 gol in 13 partite, di cui tre in Youth League.

Oltre a lui ci sarebbe in lizza anche Diego Sia, ala sinistra della primavera di Ignazio Abate classe 2006 che finora ha segnato 6 reti e 5 assist in 16 presenze stagionali.