LECH, Pari col Legia, ma perde Karlstrom per infortunio

Dopo la sconfitta con la Fiorentina, il Lech Poznan sfiora la vittoria nel big match di Ekstraklasa (il campionato polacco, ndr) contro il Legia Varsavia, sfumata nei minuti di recupero. Gara terminata 2-2 e Lech che resta a 9 punti di distanza dai rivali id oggi, al secondo posto in classifica. Da segnalare che nel primo tempo della sfida il Lech ha perso per infortunio Karlstrom, mentre nella ripresa è uscito zoppicante Velde, le cui condizioni andranno quindi monitorate in vista del ritorno di Conference League con i viola, in programma giovedì alle 18:45 al Franchi.