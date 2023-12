KIWIOR, Anche il Napoli sulle tracce del centrale polacco

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, i dirigenti azzurri sono al lavoro per cercare un centrale che possa sposarsi al meglio con le caratteristiche di Rrahmani dopo che Natan si è infortunato e dovrà restare fermo ai box per circa un mese e mezzo. Nelle ultime settimane c'è stato un ritorno di fiamma anche per l'obiettivo viola Jakub Kiwior, ora all'Arsenal dopo la parentesi allo Spezia. Piaceva già prima del suo arrivo in Premier League. L'ultima alternativa è quella di Merih Demiral, accasatosi all'Al Ahli in Arabia Saudita la scorsa estate.