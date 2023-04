JUVENTUS, Atteso oggi il verdetto sulla penalizzazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella di oggi è una giornata cruciale per la Juventus e per capire come verrà ridisegnata la classifica di Serie A: il Collegio di Garanzia dello Sport si pronuncerà questo pomeriggio (anche se, a dire il vero, il dispositivo potrebbe slittare ai prossimi giorni ) sul ricorso della Juventus contro il -15 in classifica. I legali bianconeri - si legge oggi su Tuttosport - sono convinti di aver messo nero su bianco nove buoni motivi per i quali la sentenza diramata il 20 gennaio scorso possa essere dichiarata illegittima. La prima questione sulla quale puntano le difese è che la richiesta di revocazione della precedente sentenza della Corte Federale d'Appello non doveva essere accolta. Per un motivo semplice: "Non esiste al mondo un ordinamento in cui si ritenga ammissibile una revocazione 'in peius', cioè dove venga condannato previa revocazione un soggetto dopo un doppio proscioglimento facendo venire meno il principio (pressoché universalmente riconosciuto) per cui non si può giudicare due volte per uno stesso reato. Ecco perché, si ritiene in casa Juve (e non solo), che ci voglia un bel coraggio per dichiarare ammissibile la sentenza del 20 gennaio scorso e che dunque si debba annullare senza rinvio", sottolinea il quotidiano.