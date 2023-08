GENOA, Ufficiale l'arrivo di Malinovskyi dal Marsiglia

FirenzeViola.it

Ruslan Malinovskyi è un nuovo calciatore del Genoa. Il trequartista ucraino ex Atalanta arriva dall'Olympique Marsiglia. Arriva in prestito con diritto di riscatto: "Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore ucraino, nato a Žytomyr il 4/05/1993, arriva dall’Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Benvenuto Ruslan!". Questa sera il giocatore sarà presente allo stadio per assistere al match con la Fiorentina.