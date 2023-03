DJIMSITI, Atalanta in difficoltà? Non sono preoccupato

INDISCREZIONI DI FV IND. FV., TERZIC OUT PER ALMENO UN PAIO DI SETTIMANE Aleksa Terzic, uscito per infortunio durante la partita con il Verona, oggi non si è allenato in gruppo e dunque non verrà recuperato per sabato prossimo contro il Milan. Il giocatore aveva provato a restare in campo per poi accasciarsi a terra per il dolore,... Aleksa Terzic, uscito per infortunio durante la partita con il Verona, oggi non si è allenato in gruppo e dunque non verrà recuperato per sabato prossimo contro il Milan. Il giocatore aveva provato a restare in campo per poi accasciarsi a terra per il dolore,... NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN HELLAS-FIORENTINA 0-3? La Fiorentina torna al successo in campionato dopo due mesi, e lo fa battendo con un secco 3-0 l'Hellas Verona al Bentegodi. In apertura ci pensa Barak, poi raddoppia Cabral e infine il gol da centrocampo di Biraghi. Come in ogni partita della Fiorentina, la nostra... La Fiorentina torna al successo in campionato dopo due mesi, e lo fa battendo con un secco 3-0 l'Hellas Verona al Bentegodi. In apertura ci pensa Barak, poi raddoppia Cabral e infine il gol da centrocampo di Biraghi. Come in ogni partita della Fiorentina, la nostra... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 marzo 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi