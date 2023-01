DIONISI, A Firenze più forza dopo il ko con la Samp

Come scritto dal Corriere dello Sport Alessio Dionisi punta su Firenze mettendo le cose in chiaro. Così non va, tra la sconfitta interna con la Samp e una classifica che non piace affatto. L'unico antidoto è la reazione: "Si torna a giocare subito, miglior cosa non c'è. Per chi ha voglia di dimostrare e voglia di ambire diventa una cura, menomale che si gioca fra tre giorni. Abbiamo perso con la Sampdoria, mi girano molto e sono molto bip. Dobbiamo esserlo tutti, poiché siamo responsabili di quel che abbiamo fatto e di quello che faremo in futuro. Questa è un’occasione. Quella del Franchi sarà una partita difficile perché dobbiamo recuperare le energie spese con la Samp. Perdendo abbiamo sprecato energie che si sono rivelate negative, quindi vanno recuperate quelle energie. Affronteremo una squadra forte, che l'anno scorso è arrivata in Europa".