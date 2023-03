CREMONESE, Prima dei viola, ecco il video dei 120 anni

In attesa di scendere in campo contro la Fiorentina domenica alle ore 15, la Cremonese - sconfitta lunedì all'ultimo minuto a Reggio Emilia contro il Sassuolo - è pronta a festeggiare il suo 120° anniversario dalla fondazione. Con un video suggestivo ed emozionale pubblicato sui propri social (dove si sente, alla fine, anche la voce di Cesare Prandelli), il club grigiorosso ha annunciato una serie di eventi per la ricorrenza della fondazione del club, che sarà a fine marzo. Ecco la clip: