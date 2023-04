BONIEK, Alla Juventus alla fine toglieranno 7-10 punti

FirenzeViola.it

© foto di NewsPix/Image Sport

Zbigniew Boniek, ex attaccante di Roma e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha parlato di vari argomenti, a partire dalla sfida di ieri sera all'Allianz Stadium: "La partita Juve-Napoli è stata bella, intensa, il Napoli ha giocato meglio, la Juve ha subìto il gioco degli azzurri, però tutto andava liscio. Purtroppo l'arbitro Fabbri ha commesso degli errori che alla fine hanno scatenato il nervosismo dei giocatori".

Cosa pensa della restituzione dei 15 punti alla Juve?

"Non è il mio campo, mi piace parlare di cose che so e capisco. Si tratta di rimodulare la sentenza e di rifarla un po' più morbida, alla fine saranno 7-10 punti in meno, ma non saprei".