VIOLA, Rischio giallo: Milenkovic e Dodo in panchina

Come riportato dal Corriere dello Sport un giallo preso stasera da Dodo e Milenkovic significherebbe saltare l'eventuale andata con la vincente di Nizza-Basilea. Ci sarebbe anche Amrabat a rischio squalifica, ma il marocchino è fuori causa sempre per la lombalgia che l'ha tenuto fuori anche contro l'Atalanta e con lui non sono stati convocati né Brekalo e né Ikonè ancora per problemi fisici. Ricapitolando, davanti a Terracciano è prevista una linea difensiva che non comprenda Dodo e Milenkovic per il motivo succitato, con ballottaggio Terzic-Venuti da risolvere sulla fascia destra, mentre Quarta, Igor e Biraghi sono gli altri tre designati. Coppia di centrocampo che si ripete nel segno di Castrovilli e Mandragora, poi l'attacco: quattro per due posti sulle corsie esterne con Gonzalez e Saponara in vantaggio su Kouame e Sottil, idem Bonaventura su Barak e Cabral su Jovic.