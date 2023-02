STADIO, Stop del ministero alla tettoia sul parterre

No alla copertura del parterre di tribuna centrale. Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica è questo quanto emerge dal parere della Sovrintendenza speciale del Mic. Una copertura, quella della pensilina progettata da Pierluigi Nervi, che così come previsto dall’ammodernamento non va bene. Perché quell’elemento specifico, come spiegato nei mesi scorsi, "non dovrà avere alcuna modifica sostanziale, né tanto meno essere coperta da struttura mobile/retrattile". Il progetto originario ideato da Arup prevedeva la realizzazione di un’estensione retraibile che fosse un prolungamento della copertura già esistente della Tribuna. Ma questa modifica, secondo il parere del Mic, avrebbe impattato in maniera negativa sul vincolo paesaggistico. Dal Comune rassicurano che tutti i tecnici sono al lavoro per trovare una soluzione alternativa che possa prendere piede anche in corso d’opera, come raccontato da Giacomo Parenti, direttore generale del comune di Firenze, proprio a Radio FirenzeViola (CLICCA QUI). E che questa indicazione non avrà alcun impatto sulle tempistiche di inizio lavori (previsti a fine 2023). Arup sta studiando soluzioni che possano essere condivise. Il Franchi attuale è scoperto per l’ 80% del totale dei posti a sedere. Col nuovo progetto viene assicurata una copertura per gli spettatori quasi completa. Eccezion fatta, appunto, per quella zona in tribuna. Il tavolo tecnico tra Fiorentina e Comune è aperto ormai da tempo e prossimamente andrà in scena un incontro tra il sindaco Nardella e il presidente viola Commisso. Un incontro ancora non ufficialmente fissato ma che presto troverà una data certa nelle agende di Comune e Fiorentina. Nel frattempo Arup proseguirà nella ricerca di una soluzione per il parterre, con l’obiettivo di completare il progetto secondo le indicazioni della Sovrintendenza.