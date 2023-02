DG COMUNE FI A RFV, Parterre di tribuna scoperto? Vi spiego

Il direttore generale del Comune di Firenze, Giacomo Parenti, ha parlato così a Radio FirenzeViola: "In questo momento siamo in una fase conclusiva per quando riguarda l'approvazione del restyling dello stadio Artemio Franchi. Sono in corso pratiche importanti come quella istruttoria del CONI. Abbiamo lanciato la gara per la realizzazione e progettazione dell'intervento in quanto le norme ci concedevano di procedere con una misura ristretta,. Nel mese di marzo consegneremo alle imprese il progetto per poi presentare l'offerta. A livello di tempi credo che entro dicembre 2023 inizieremo i lavori. Il percorso deve esser questo per avere i contributi. Abbiamo un finanziamento che prevede l'aggiudicazione dei lavori entro luglio e entro dicembre l'inizio dei lavori. C'era scetticismo inizialmente sul riqualificare lo stadio Franchi, oggi però possiamo dire che siamo vicini a realizzarlo. Abbiamo fiducia nel completamento nei tempi previsti".

C'è il rischio di avere parte scoperta dello stadio? "L'intervento è su un immobile vincolato per il quale il ministero della cultura aveva espresso quello che si può fare e non si può fare. C'era una particolare attenzione alla pensilina del Nervi, ma noi ad oggi abbiamo ipotizzato soluzioni per coprire una parte della tribuna d'onore ma non c'è ancora l'ok per questa soluzione. Vogliamo completare i lavori entro il 2026, durante l'estate per l'esattezza. Vogliamo far giocare la squadra nello stadio nuovo per il campionato 2026-2027".