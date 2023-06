PORTIERI, Sguardo all'estero: piacciono Areola e Horn

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere dello Sport è sicuro: "Il nuovo portiere della Fiorentina sarà straniero". Secondo il quotidiano sportivo, dopo le difficoltà nell'arrivare ad un estremo difensore a chilometro zero, i viola hanno spostato lo sguardo oltre confine, adocchiando già qualche nome che stuzzica Vincenzo Italiano e la dirigenza. Il primo è Timo Horn, trentenne, un passato dedicato interamente al Colonia, che ha deciso di lasciare dopo 21 anni di militanza tra settore giovanile e prima squadra. Fra qualche giorno Horn sarà svincolato e quindi basterebbe trovare l'accordo col calciatore per acquistare un portiere di sicura esperienza, anche se nell'ultima stagione relegato al ruolo di vice.

Una cosa è certa secondo il Corriere: la Fiorentina cerca un profilo d'esperienza, in grado di far crescere i due diamanti delle giovanili, Tommaso Martinelli e Tommaso Vannucchi. L'altro nome caldo per il Corriere è quello di Alphonse Areola, francese classe '93 incrociato recentemente nella triste serata di Praga e in uscita dal West Ham. In scadenza a giugno, per l'ex Psg servono almeno 10 milioni di euro. Tra i profili citati anche quello del portiere della Dinamo Zagabria Dominik Livakovic, punto fermo anche della Nazionale croata.