NAZIONE, Rischiatutto Conference: Italiano punge i bomber

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto da La Nazione Vincenzo Italiano ha vissuto la vigilia della sfida di questa sera, allargando l’orizzonte a quel qualcosa che va oltre l’obiettivo del passaggio del turno e del piazzamento Conference che proietti la Fiorentina oltre lo spareggio da giocare a febbraio. Nzola e Beltran sono chiamati a mandare una risposta definitiva e finalmente positiva sulle loro qualità, sul loro essere bomber visto che la Fiorentina ha un bisogno da matti dei loro gol e che il tempo dell’attesa, quello della fiducia a scatola chiusa è probabilmente scaduto. O i due centravanti si sbloccano e svoltano, oppure l’arrivo del mercato di gennaio potrebbe spingere società e allenatore a rivedere le loro posizioni.Fiorentina-Genk, dunque, come primo crocevia di queste situazioni che segnano il presente viola ma intaccano in modo consistente anche il futuro.Ma torniamo alla Conference. Viste le scintille e l’affanno della gara di andata, è evidente che il Genk si presenterà a Firenze con l’obiettivo di strappare i tre punti ai viola e correre nella direzione della qualificazione. La Fiorentina dovrà stare attenta soprattutto alle incursioni dei belgi sulle corsie esterne.

Contropiede e inserimenti, del resto, sono spesso state le armi che le squadre avversarie hanno utilizzato per tentare l’affondo nel gioco dei viola. Poi il lavoro degli attaccanti. Di chi dovrà aiutare Nzola a ’rompere’ la rete della difesa del Genk e di conseguenza sbloccarsi, segnare, e finalmente prendersi la squadra sulle spalle e accendere la propria corsa al gol.