NAZIONE, Con la Cremo è appuntamento con la storia

Come riportato da La Nazione il due a zero ottenuto nell’andata semifinale di andata a Cremona potrebbe far pensare che il tracciato sia in discesa. Ma i viola di questi tempi hanno capito a proprie spese che bisogna conquistarsi tutto, diffidando fortemente di una partita che i più faciloni potrebbero derubricare sotto la voce ’formalità’. E di formalità la Fiorentina ne ha affrontate qualcuna di recente, salvo poi essere riportata bruscamente alla realtà. Una realtà fatta di gare complicate dall’inizio alla fine che la Fiorentina è stata capace di rimettere in piedi in Conference; non in campionato. Commettere ora questo errore sarebbe due volte terribile e non avrebbe scusanti. L’andamento delle gare contro il Poznan e il Monza sono un monito per il presente. Italiano lo ha ripetuto ai suoi e lo farà questa mattina anche il presidente Commisso che, come si diceva, è arrivato ieri a Firenze e dopo una breve sosta per smaltire un po’ di fuso orario, è andato a verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori al Viola Park, accompagnato dallo stato maggiore del club. Stamani, invece, sarà al centro sportivo ’Davide Astori’ per stare accanto ai suoi ragazzi e scambiare due parole con il tecnico Vincenzo Italiano a pranzo. La squadra di Ballardini pare aver mollato il campionato, anche perché la classifica parla chiaro. Ed è decisa a puntare tutto sulla Coppa Italia.