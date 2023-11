TUTTOSPORT, Jovic che occasione

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con l'infortunio al bicipite femorale della coscia destra di Noah Okafor, il peso dell'attacco del Milan sarà tutto sulle spalle di Luka Jovic. La speranza dei tifosi rossoneri è che contro la sua ex squadra il serbo torni ad essere quello di Francoforte. Un giocatore quello ammirato in Germania in realtà mai visto in Italia, nè con la maglia del Milan in questa prima parte di stagione nè l'anno scorso con la Fiorentina.

A Firenze, nonostante i tredici gol complessivi il feeling con la piazza non è mai nato e anche a Milano ancora non ha fatto brillare gli occhi ai tifosi rossoneri. Domani sera contro i viola e contro il Frosinone nel prossimo turno il serbo dovrà provare a riscattarsi per dare un nuovo slancio alla sua avventura milanista e alla sua carriera.