REP.FI, Due acquisti per l'attacco viola: Nzola e Beltran

La Repubblica Firenze dedica un articolo al mercato nel reparto offensivo della Fiorentina. La Sela Cup, torneo internazionale che si è disputato sul campo del St.James’ Park, ha confermato che alla Fiorentina ancora mancano delle pedine importanti per completare la squadra. Priorità assoluta, l’attacco. Nelle ultime ore la Fiorentina ha condotto una doppia trattativa: M'Bala Nzola e Lucas Beltran. Il primo è l'obiettivo numero uno per il fronte offensivo su indicazione di Italiano. Il ventiseienne è già conosciuto dal tecnico viola che sa come gestirlo sia all'interno che all'esterno del campo. Nzola ha tutte le caratteristiche che rispondono ai desiderata di Italiano: fisico, da area di rigore, concreto, abile a sfruttare i cross che i viola pennellano in grande quantità soprattutto dalle parti di Biraghi. Il costo dell'attaccante dello Spezia si aggira sui 10 milioni.

Sul secondo c'è da superare la concorrenza del Benfica di Manuel Rui Costa. Il River spara alto e chiede almeno 20 milioni, coi viola che stanno cercando di abbassare il prezzo del cartellino dell’argentino I viola stanno facendo di tutto per mettere a segno un doppio colpo che metterebbe in discussione sia Cabral che Jovic.