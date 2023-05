NAZIONE, La spedizione dei duemila viola verso Basilea

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna de La Nazione parla dei tanti tifosi viola che questa sera saranno presenti al Sant Jakob Park per assistere alla partita tra Basilea e Fiorentina, con l’appuntamento che è fissato per le 16.40 al meeting point. Da qui poi i tifosi della Fiorentina si dirigeranno verso lo stadio. L’indicazione per tutti (i biglietti venduti ai sostenitori viola sono stati circa duemila) è Kasernenhof in Klein Basel: Kaserne Basel, e da lì il corteo prenderà le strade, evidentemente sorvegliate, per raggiungere lo stadio. Vietati i fumogeni (con una nota della polizia svizzera), vietatissimi per questioni di ordine pubblico e proibiti anche alcuni spicchi dalla città, per due ragioni specifiche: primo perchè a Basilea oggi sarà una giornata di festa (religiosa, è l’Ascensione) e quindi viabilità e gli accessi al centro saranno ridotti e limitati, con divieti comunque non legati all’evento sportivo; secondo, si è deciso di evitare il minimo contatto fra le tifoserie impendendo il transito di quella della Fiorentina nell’area considerata il centro di raduno degli ultras del Basilea. Per il resto è confermato che gran parte dei sostenitori della Fiorentina arriveranno in città nella tarda mattinata di oggi.