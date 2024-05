GAZZETTA, Viola, ora o mai più. Il segreto del Brugge

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Fiorentina, ora o mai più", scrive stamani La Gazzetta dello Sport a proposito dell'impegno di domani della squadra di Vincenzo Italiano. In questi tre anni la Fiorentina è sempre arrivata in fondo alle coppe ma non ha mai vinto un trofeo. In caso di finale si arriverà a 56 partite stagionali e la squadra deve gestire le forze, per questo - scrive la rosea - contro il Bruges potrebbe giocare Sottil, reduce dalla bella prova con il Sassuolo.

Davanti ci sarà in ogni caso una squadra che da quando ha cambiato in panchina e affidato la guida tecnica a Hayen non sembra volersi più fermare. Il segreto, racconta il quotidiano, sta nel sistema tattico ma anche nel rapporto con i giocatori, rafforzato da cene a gruppi in un ristorante di hamburger e sushi. La Fiorentina ha i mezzi per "guastare" questa atmosfera familiare.