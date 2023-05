GAZZETTA, Napoli aspetta il 7, poi sonderà per Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Gazzetta dello Sport, sulle sue pagine odierne, approfondisce i nomi per il successore di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis, scendono le quotazioni di Luis Enrique, voglioso di allenare in Premier League. Dunque, i profili più accreditati rimangono Vincenzo Italiano e Sergio Conceicao. Quanto al tecnico viola, il presidente partenopeo ci aveva già pensato nel 2021, prima di virare su Spalletti.

Adesso, per rispetto ai rapporti personali con Rocco Commisso e con la Fiorentina, De Laurentiis aspetta prima che la Fiorentina disputi la finale di Conference League, scrive la Rosea. Poi capirà se ci sono le condizioni per portare l’allenatore in Campania.