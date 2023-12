GAZZETTA, Italiano vs Mourinho, scontro tra opposti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Una sola cosa in comune(il raggiungimento della finale di Conference League) e tantissime differenze. Vincenzo Italiano e Josè Mourinho non potrebbero essere allenatori più diversi. Dal tipo di calcio messo in pratica dalle proprie squadre, al modo di intendere il ruolo di allenatore, più manager il portoghese mentre più insegnate il siciliano. Come scritto stamani sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Mourinho ha trasmesso alla Roma il suo carattere e la sua personalità. I giallorossi giocano un calcio attendista che vede nella transizione verso la porta avversaria un marchio di fabbrica.

La Fiorentina invece con Italiano gioca una calcio spregiudicato e offensivo fatto di possesso palla e pressing alto. Il problema è legato a quella ferocia che, al contrario della Roma, la squadra viola talvolta non ha. Insomma due allenatori diversi che con differenti filosofie di gioco stanno però portando entrambi ottimi risultati. Stasera la sfida per candidarsi ufficialmente per la lotta Champions.