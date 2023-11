CORR FIORENTINO, Viola scelte forzate in difesa

FirenzeViola.it

Con l'assenza di Okafor che si somma a quelle di Giroud e Leao, a Stefano Pioli non rimane che schierare l'ex viola Luka Jovic. Dopo le tante prestazioni deludenti anche in maglia rossonera per il serbo sarà l'ennesima occasione di riscatto. Carenza di scelte anche per Italiano ma in un altro reparto, quello difensivo.

Con la squalifica di Ranieri, la coppia di centrali titolari sembra essere per forza Martinez Quarta- Milenkovic. Difficile infatti l'impiego dal primo minuto di Mina, visti anche i suoi impegni con la nazionale colombiana. Anche sulle corsie esterne, nonostante il rientro in gruppo di Kayode, l'alternativa migliore sembra essere ancora una volta l'adattamento di Parisi a destra.