COR. SPORT, Incontro tra Italiano e Torino. Il punto

Il Corriere dello Sport - Stadio riporta un incontro avvenuto lunedì scorso, giornata di riposo per la Fiorentina, tra Vincenzo Italiano ed il Torino, per capire se potrà essere granata la prossima destinazione del tecnico. Il club di Cairo fa sul serio e Italiano ne ha avuta la conferma in quei colloqui. Il quotidiano scrive che la strada è indicata, se non addirittura segnata: anche se serviranno altri incontri e altre idee per arrivare ad un accordo, la volontà sarebbe reciproca. In tutto questo Italiano è concentrato sul finale di stagione e spera di vincere la Conference League per lasciare Firenze con un ultimo regalo.