COR.SPORT, Gonzalez si eleva a leader della squadra

Nelle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è presente un fondo dedicato al numero 10 della Fiorentina Nico Gonzalez, protagonista nei playoff di Conference League tra Fiorentina e Rapid Vienna. L'argentino si è elevato a leader della Fiorentina, come spesso gli è stato chiesto anche dalla città: "Io gioco per questa maglia con orgoglio e sempre al massimo, al di là del numero che indosso. Non so se sono un leader, però so per certo che dentro il campo sono felice, faccio il mio lavoro al massimo e cerco sempre di rendermi utile".

Con i due gol messi a segno ieri sera, sono quattro le marcature dell'argentino in quattro partite in questo inizio di stagione. Ieri sera, dopo aver portato in vantaggio la sua squadra, si è riconfermato un cecchino dagli undici metri, realizzando così l'ottavo centro dal dischetto egli ultimi otto battuti.

Ovviamente è lui il miglior marcatore della squadra, ma, nonostante ciò, si complimenta anche con il reparto offensivo della squadra: "Beltran e Nzola sono due giocatori forti, stanno dimostrando che danno tutto in campo e devono continuare a farlo ogni giorno allo stesso modo".

Nella gara con il Rapid Vienna Gonzalez ha dato seguito a quanto aveva già fatto la scorsa stagione in Conference League perché era stato proprio lui l’uomo in grado di ribaltare pronostico e risultato contro il Basilea nella semifinale della passata edizione della competizione internazionale, trascinando la Fiorentina in finale.