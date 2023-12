COR.SPORT, Esterni, attese risposte: Italiano ci conta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le assenze di Gonzalez, Bonaventura e Quarta non spaventano Italiano. Come riporta il Corriere dello Sport, lo ha ricordato lo stesso tecnico ieri, nelle dichiarazioni al sito ufficiale viola: il nocciolo della questione riguarda chi oggi giocherà subito o subentrando, da cui Italiano si aspetta risposte precise. Le difficoltà nel gioco e nel modo di stare in campo contro il Verona sono state analizzate e rimangono lì, per nulla messe da parte, come monito e insieme esempio.

Quanto alle scelte, secondo il quotidiano saranno Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi (favorito su Parisi) i componenti della difesa, con Arthur che prenderà il comando delle azioni in costruzione affiancato da Duncan. Ma le risposte devono arrivare in primis dagli esterni offensivi, che tanto stanno mancando alla Fiorentina. Italiano ci conta.