COR. FIO., Punita l'immagine di Firenze e dei fiorentini

Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, torna sulle sanzioni imposte dalla UEFA alla Fiorentina. I viola sono stati puniti dal massimo organismo calcistico europeo per quanto accaduto a Basilea, con 30.000 euro di ammenda (oltre ad altri 4.000 per il «comportamento scorretto della squadra») ma, soprattutto, di vietare la trasferta ai propri tifosi (una punizione simile non si vedeva dal famoso campo neutro di Salerno, nel ‘98) in occasione della prossima partita delle competizioni UEFA. Riassumendo, qualora la Juventus fosse esclusa dalle coppe (decisione la prossima settimana) la Fiorentina giocherà la prima gara lontana dal Franchi (l’andata o il ritorno del Playoff di Conference) senza i suoi tifosi.

Un'altra beffa, causata da una stagione in cui - si legge sul quotidiano - più volte una frangia di tifosi viola (sempre vestiti di nero, appartenenti al “movimento ultras”) si è resa protagonista di atti di violenza. Come successo a Praga, a Basilea, a Braga e in Olanda col Twente. Tutti episodi avvenuti fuori dagli stadi che certamente non hanno contribuito a portare in giro per l’Europa un’immagine degna di Firenze e dei fiorentini, chiosa il quotidiano.