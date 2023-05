COR.FIO., L'opinione: "Una strada ok per altri obiettivi"

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente l'opinione, in merito a Salernitana-Fiorentina, a firma di Sandro Picchi. Di seguito un estratto: "Nel calcio, di fronte a una partita come quella tra la Salernitana e la Fiorentina, si usa dire che è stata una girandola di emozioni. Nella squadra di Italiano si può notare una condizione di parità tra i tre reparti che impedisce, quasi sempre, di prendere di mira in modo negativo, un settore della squadra. Meglio così. La Fiorentina comunque ha stabilito a se stessa che andare in svantaggio non significa aver perso la partita. La squadra è ancora in corsa non soltanto nel campionato, dove a qualcosa può puntare, ma anche nella Coppa Italia e nella Conference. Siamo di fronte a una buona squadra che alla fine dei giochi potrebbe portare qualche discreta, soddisfazione al suo fedele pubblico".