EX OBIETTIVI, Si riapre la pista Cagliari-Nainggolan

In vista di Cagliari-Inter che si giocherà domenica, si riapre anche la possibilità che a gennaio i sardi tornino alla carica per Radja Nainggolan. In partenza dall'Inter e sempre attento alla strada che lo potrebbe riportare in Sardegna. Giulini, dopo aver chiuso il capitolo estivo, è pronto a rifarsi vivo con Marotta e Ausilio, ma per completare il potenziale accordo, la cifra richiesta dai nerazzurri dovrà decisamente scendere, mentre l'accordo col giocatore c'è già da tempo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.