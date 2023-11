CLASSIFICA, Partenza da record: mai così in alto dal 2015

Partenza sprint per Vincenzo Italiano: paragonata alle altre due annate in viola, il tecnico ex Spezia ha fatto registrare la miglior partenza da quando è a Firenze ed in generale in Serie A. 20 punti dopo 12 gare, un bottino che rappresenta anche un record per la storia recente del club viola, che dal 2015 ad oggi non era mai partito così forte. L'ultima Fiorentina capace di fare meglio era quella targata Paulo Sousa (annata 2015/16), prima a 27 punti dopo 12 giornate.

Una media di 1,66 punti a partita per una proiezione che porta a quota 63 punti, cifra che l'anno scorso è valsa il sesto posto alla Roma. Cammino ancora lungo ma tutti i dati, per ultimo il +7 in termini di punti rispetto alla scorsa stagione, lascia ben sperare. A riportare questi numeri è il Corriere dello Sport.