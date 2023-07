CASINI, Viola Park cambierà tutto, è un grande orgoglio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente un'intervista a Francesco Casini, Sindaco di Bagno a Ripoli. Queste le sue parole riguardo la giornata storica in corso al Viola Park: "Bagno a Ripoli si avvia a diventare una vera protagonista della città intesa come entità metropolitana. Prima eravamo un dormitorio. Dorato, ma pur sempre un dormitorio. Ora le cose, specie con il taglio del nastro del Viola Park, sono cambiate".

Prosegue...

"La nuova casa della Fiorentina mi riempie d’orgoglio: è destinata a portare il nome del nostro capoluogo in giro per il mondo. E’ stato fatto un lavoro straordinario e in soli tre anni. Siamo contentissimi, certo ora servirà un periodo di rodaggio. Dovremo essere bravi noi a far capire a tutti la grande opportunità di questo nuovo centro. Certo tutto è collegato. Ad esempio ci auguriamo che i lavori della tramvia, che sono in capo al Comune di Firenze, partano quanto prima e procedano senza ostacoli...Ma qui non c’è solo il Viola Park".

Oltre il Viola Park

"Fendi, Givenchy, Ermanno Scervino. E poi c’è l’artigianato, le produzioni agricole. Insomma Bagno a Ripoli ha tutte le carte in regola per diventare grande. Sa che secondo Confindustria considerando tutti i comparti qui si sono creati in tre anni 1.500 nuovi posti di lavoro".