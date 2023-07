BARONE, V. Park? Abbiamo previsto zone per i tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

La Repubblica (Firenze) questa mattina ha fatto un punto della situazione sul Viola Park. 25 ettari che adesso accolgono il centro sportivo più grande d’Italia, tra i più belli e all’avanguardia anche in Europa. Il primo di proprietà nella storia della Fiorentina. È il Viola Park, coi suoi 10 campi da calcio, 5 padiglioni, 900 tra atleti e dipendenti che da settembre, una volta inaugurato ufficialmente, animeranno quella che a tutti gli effetti sarà una cittadella incastonata nel verde di ville e ruscelli che caratterizzano quest’area. "In passato abbiamo visto tanti plastici di progetti che poi mai si sono realizzati — dice il direttore generale viola Joe Barone — ma questa non è plastica, è realtà. Ci sono alberi che rimarranno qui per i prossimi 100anni. E tutto vero".

I campi sono pronti. Quelli in erba naturale ma anche i tre ibridi. Ovvero misti tra erba naturale, sintetica e un terriccio con semi di cocco studiato per i movimenti e le ricadute sulle articolazioni. La “green room”, una stanza che tramite sensori e apposite sonde rileva in base al movimento svolto il potenziale infortunio da prevenire in ogni zona del corpo. "Quando Italiano e i giocatori arriveranno qui mercoledì prossimo — continua Barone — si troveranno di fronte tutta questa bellezza. Abbiamo previsto delle zone dove permettere ai tifosi di stare a stretto contatto con i nostri giocatori. Perché dovranno assaggiare e assorbire tutto l’amore della nostra tifoseria".