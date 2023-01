ROMULO A RFV, Italiano tra i top.Dodo non gira perché..

L'ex difensore, tra le altre, di Fiorentina e Lazio Romulo ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola, nel corso della trasmissione Viola amore mio, soffermandosi sul momento attuale dei viola:

Sul rendimento di Dodo: "Ogni giocatore è diverso dall'altro: quando la squadra va bene tutti i giocatori diventano più forti. La Fiorentina non sta attraversando un buon momento anche se Italiano, insieme a De Zerbi, resta uno dei migliori giovani allenatori in circolazione. Quando tutta la rosa non fa dei risultati buoni è normale che i giocatori diventino più "scarsi". Non appena la squadra inizierà a girare, anche Dodo inizierà a fare bene".

Sugli acquisti estivi: "Bisogna capire cosa avesse chiesto Italiano e cosa in realtà ha ottenuto. Non credo, in ogni caso, che la colpa sia principalmente di Italiano ma semmai della società".

Sul momento di Cabral: "Arrivare in Italia, se sei abituato ad altri tipi di calcio, è sempre dura per tutti. Qui conta tanto l'aspetto fisico e la tattica. Spero che torni ai suoi livelli perché a me piace tantissimo: Arthur ha delle qualità importanti".

Sul malcontento di Firenze: "Non me l'aspettavo: conosco bene i tifosi viola, sono attaccati e appassionati. Ma è chiaro che se i risultati non arrivano, le pressioni aumentano".