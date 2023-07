POLVEROSI A RFV, Arthur? Non mi convince. Quarta...

FirenzeViola.it

Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni:

Su Arthur: "Non mi ha mai convinto più di tanto, secondo me gioca troppi palloni all'indietro o orizzontalmente, non mi entusiasma. Magari con Italiano potrebbe diventare un giocatore importante. Non è un interditore e non mi sembra che abbia tantissima visione di gioco, ha un grande senso della posizione ma non ha il lancio lungo. Comunque se ad Italiano piace, un motivo ci sarà".

Sulla partenza di Igor: "Se Igor parte ovviamente ci vuole un altro difensore, soprattutto se la Fiorentina giocherà in Europa. Mi piacerebbero giocatori come Ostigard o Casale. Uno dei migliori acquisti comunque è quello di Parisi, ha migliorato la rosa".

Su Quarta: "In impostazione è affidabile, ma in difesa gli manca qualcosa, sbaglia un po' troppo. Deve adattarsi ad una difesa come quella della Fiorentina che gioca con la linea molto alta".