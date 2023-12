POCHESCI A RFV, Pizzino di Mou: ecco cosa c'era scritto

FirenzeViola.it

Sandro Pochesci a Radio Firenze Viola

Il mister, Sandro Pochesci, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola spendendo qualche parola sulla gara di ieri sera contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Fiorentina? Due punti persi ieri, ha fatto una grande partita. Personalmente non avrei mai tolto Bonaventura, ma Duncan, perché Jack è troppo importante. Per il resto è stata preparata bene la gara, la Viola ha fatto la partita. La Fiorentina ha un grande futuro, è una squadra giovane. L’unica pecca di ieri è stata sulla rete della Roma, dove il campione ha fatto la differenza, ma diamo i meriti anche ai giallorossi per il gol. Il primo centrale di sinistra avrebbe dovuto fare una diagonale per non far passare la palla”.

Sulle sostituzioni e sul finale di gara: “La Fiorentina ha provato a calciare anche da fuori, ma secondo me avrebbe dovuto continuare ad aggirare la difesa e a mettere palloni in mezzo all’area, come nell’occasione del gol. Ripeto, Bonaventura non l’avrei mai sostituito, perché vede la porta ed ha la qualità nell’ultimo passaggio. Comunque mi è piaciuta molto la Fiorentina. Kouame invece me lo ricordavo molto meglio, si dovrebbe buttare di più dentro l’area, per cercare di stare vicino a Nzola. L'ex Spezia ancora non è pronto per una grande squadra, gli è capitata una bella occasione e avrebbe dovuto far gol. Spero che il presidente non venda i giocatori importanti, come per esempio Martinez Quarta; deve “costringere” i giocatori a restare a Firenze per provare a crescere ulteriormente. Non mi immagino cosa sarebbe stata questa squadra con Dusan Vlahovic… “.

Sulla rosa dei gigliati: “L’attacco della Viola mi piace, ci sono giocatori interessanti. Non mi convince Kayode, manca forse qualcosa in quella zona di campo, e un centrocampista di inserimento, che potrebbe portare anche ad un cambio di modulo. Sulla fascia Biraghi è uno dei pochi che sa mettere dei palloni invitanti in area di rigore. Quest’anno la Fiorentina può giocarsela per il quarto posto, con il Bologna, che potrebbe essere la sorpresa del campionato. Nzola deve ancora crescere, diamogli tempo. Io lo incontrai un paio di anni fa e penso che stia facendo il percorso giusto, gli manca solo l’ultimo centimetro che significa mettere la palla in porta. Contro la Roma gli è mancata la giusta cattiveria”.

Sulla Roma: “Se la Roma recupererà tutti gli infortunati tornerà ad essere molto forte, può arrivare quarta. Ha un allenatore fortissimo; è la forza della sua squadra. Anche l'episodio del pizzino portato al portiere da un raccattapalle, è una mossa geniale. Io lo facevo con i ragazzi che facevano riscaldamento, lui lo ha fatto con il raccattapalle. C'erano scritti i posizionamenti sui calci piazzati di El Shaarawy e Bove, con il disegnino della porta, indicando loro la posizione da tenere. Ma sono stati anche più furbi perché di sette minuti di recupero non ne hanno giocati punti. La Fiorentina doveva essere più decisa negli ultimi minuti, poteva portare via i tre punti. La prima espulsione? Secondo me è stata troppo frettolosa. Quello di Lukaku è giustissimo invece. Non mi è piaciuta la direzione arbitrale, manca anche qualche cartellino per la Fiorentina nella prima frazione di gioco. L’episodio del calcio di rigore di Mancini fa discutere, questo Var va fatto funzionare sulle cose eclatanti sennò non se ne esce”.