CAVALIERE A RFV, Atteggiamento di Jovic normale

Vincenzo Cavaliere, intermediario di mercato soprattutto per la zona balcanica, ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Viola weekend".

Giusto dare un'altra occasione a Jovic?

"Per me Luka non ha fatto malissimo quest'anno, se guardiamo i gol ne ha segnati 4 in campionato e ha fatto bene nelle Coppe, ma non c'è in rosa un attaccante da 20 reti. Il suo atteggiamento? Diciamo che è un po' una caratteristica dei balcani, sembrano molto rilassati, ma è perché hanno un carattere molto forte e sono concentrati".

Prosegue: "Quando portai Brozovic all'Inter dicevano le stesse cose, ma guardiamo cosa è diventato. I serbi, i croati, giocano sempre così al di là dell'avversario. Jovic non ha un atteggiamento sbagliato, lo esprime così. E' un ragazzo molto freddo e ognuno reagisce a modo suo. Avere un'espressione così o "colà" conta il giusto: conta solo il risultati e i gol segnati".

Cosa ne pensa di Brekalo?

"Anni fa il direttore sportivo del Chelsea mi chiese se esisteva un giocatore che in 15 minuti ti risolve una partita e dissi di no. Brekalo ha giocato poco, credo solo 4 partite e la sua forma fisica non era delle migliori. Bisogna dargli del tempo e la concorrenze in quel ruolo è folta".

Terzic può stare in una Fiorentina ambiziosa? Addirittura da titolare

"Secondo me sì. A me piace molto Terzic. Biraghi ha più di 30 anni, ha qualche altro anno al top, ma con il tempo il serbo può diventare titolare".

Ancora su Jovic: "Probabilmente le aspettative erano troppo alte, considerando che veniva dal Real. Guardate Vlahovic alla Juventus...".

Come valuta la stagione di Milenkovic?

"Nessun dubbio sulle sue prestazioni, è sempre incisivo. Il Mondiale ti logora, poi ci aggiungi qualche infortunio ed è normale faticare un po'. Magari non ha fatto la sua miglior stagione, però non vanno messe in dubbio le sue qualità".