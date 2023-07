CARNASCIALI A RFV, Per l’attacco prenderei Morata

FirenzeViola.it

Daniele Carnasciali a Radio Firenze Viola

Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina, ha parlato così a Radio FirenzeViola: “Io sono sempre stato dell’idea che ruoli determinanti, come ad esempio la punta, bisogna spendere bene. Un nome che per caratteristiche mi piacerebbe molto vedere a Firenze, anche se so che è fantacalcio, è Alvaro Morata. Se la Fiorentina continua a scommettere nell’acquisto delle punte sbaglia, niente scommesse ma solo certezze. Secondo me all’interno della rosa viola ci sono ancora troppi punti interrogativi. La dirigenza dovrà muoversi bene su tutti i ruoli, ci sarà sicuramente da spendere. A parer mio non manca tanto per fare il salto di qualità”.

Difesa? “Ranieri è quello che ha fatto meglio di tutti tra i difensori della Fiorentina perché riesce a tenere le concentrazione al massimo per tutta la partita. Con il gioco di Italiano non puoi mai abbassare la concentrazione se sei in difesa, e lo abbiamo visto in entrambe le finali disputate”.

Viola Park? “Il ritiro lì va bene, il Milan lo fa a Milanello da una vita. Così almeno i calciatori si allenano a reggere il caldo in vista delle prime giornate che si giocano a metà agosto. Il centro sportivo è ancora più bello delle aspettative e fanno bene a fare il ritiro lì, ma il problema è il mercato non le strutture”.