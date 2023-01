CANOVI A RFV, Brekalo? La Viola ha bisogno d'altro

L'intermediario di mercato Dario Canovi ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Il comunicato della Juventus credo che spieghi al meglio ciò che è successo, quando dice che non agiranno con arroganza. La Juventus ha la più grande collezione di vicende poco chiare. Basti ricordare cosa volevano fare con Suarez… Fortunatamente non godono di impunità. Negli ultimi anni c'è sempre di mezzo la Juventus. I guai non sono finiti, perché hanno un grande nemico: la UEFA di Ceferin che non gliela perdona questa. Non aspettava altro".

Di Brekalo cosa pensa?

"A me non sembra che la Fiorentina abbia bisogno di un esterno, ci sono altri ruoli in cui c'è più bisogno. La cosa più importante per i viola è non cedere nessuno e mi pare che Barone l'abbia chiarito".

Lo scambio di portieri Sirigu-Gollini?

"Sirigu ho avuto modo di conoscerlo quando giocava nel PSG, è un uomo spogliatoio oltre ad essere un ottimo portiere. Può essere estremamente utile alla squadra e all'ambiente".

Dell'attacco della Fiorentina?

"In autunno io segnalai come Jovic fosse una scommessa che avevo paura potesse essere perdere. E così mi pare che sia. Cabral ancora ha bisogno di tempo ma certo non può garantire 20 gol. I dirigenti conoscono Jovic meglio di me, ma io non credo che cambierà le sorti della Fiorentina o le sue sorti personali. Ha fatto benissimo in Germania ma è sempre stato un giocatore che non ha brillato".