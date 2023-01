CAMOLESE A RFV, Nzola-Viola? Incognita del "salto"

Intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione Viola amore mio, l'ex tecnico - tra le altre - di Torino e Livorno Giancarlo Camolese ha detto la sua sul momento della Fiorentina e della possibile soluzione offensiva con l'innesto di Andrea Belotti. Ecco le sue parole: "La Fiorentina ha un'evidente difficoltà ad andare alla conclusione: ritrovare il miglior Jovic può essere sicuramente un incentivo in più per migliorare. Lui dovrebbe avere lo stimolo di sentirsi protagonista dopo tre anni di quasi anonimato. Se Jovic ha poca fame? Non dipende mai solo dal giocatore... ma ci sono anche questioni tattiche che non lo hanno premiato".

Cosa si sente di dire sulla prospettiva di portare Belotti a Firenze?

"Il Belotti visto al Torino sarebbe utile a tante squadre: il Gallo ha bisogno però di una piazza che gli possa dare continuità. A Roma ne ha avuta troppo poca".

C'è chi ha fatto anche il nome di Nzola...

"Riempie bene l'area e sa fare gol però c'è sempre l'incognita di passare da una piazza come Spezia a una come Firenze".

In dieci giorni, intanto, Torino e Fiorentina si ritroveranno davanti prima in campionato e poi in Coppa Italia...

"Viola e granata puntano tanto sulla coppa: mi aspetto due gare equilibrata, specie perché entrambe le squadre sono capaci di qualsiasi risultato, visto che non hanno avuto regolarità in questa prima parte di stagione".