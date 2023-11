CALAMAI, Siamo tutti con Nzola: oggi ritrovi il sorriso

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha fatto una riflessione legata alla sfida di questa sera della Fiorentina in casa del Cukaricki e alla necessità che possa definitivamente sbloccarsi M'bala Nzola. Ecco il suo pensiero in merito: "La squadra viola stasera ha due obiettivi chiari: quello di vincere bene per chiudere al comando il girone ed evitare lo spareggio di febbraio e aiutare Nzola a interrompere il suo digiuno.

Al di là del fatto piaccia o non piaccia, mi sento di dire che oggi dobbiamo essere tutti con Nzola e sperare che già da stasera ritrovi il sorriso e quella fiducia che Italiano gli ha voluto dare, anche se per adesso del giocatore che lui ha conosciuto non c'è traccia".