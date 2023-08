BUSO A RFV, L'attaccante domani dev'essere Beltran

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Renato Buso a Radio Firenze Viola

Renato Buso, ex viola, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola Amore Mio: "Io credo che l'attaccante su cui la Fiorentina deve puntare per il match di domani dev'essere Beltran, Nzola resta comunque un buon giocatore soprattutto ben conosciuto da Italiano che per primo l'ha voluto. L'ex River Plate è un giocatore grintoso, che si è presentato bene in queste sue prime apparizioni in maglia viola; l'ex Spezia penso che possa servire come completamento della rosa".

Lei come imposterebbe la partita di domani?

"Secondo me la partita di domani potrà essere impostata bene in due modi diversi, a seconda che la punta titolare sia il Vikingo o Nzola. Resta comunque la possibilità di giocare con due punte, e i due nuovi centravanti viola secondo me si completano a vicenda e potrebbero così formare un'interessante coppia d'attacco. Giocare con due punte può essere interessante dato che nel caso della Fiorentina i due esterni solitamente tendono a non servire molti assist".

Qual è la sua opinione su Dodò e Kayode?

"Dodò è un giocatore interessante però alle volte tende a perdere un pò di palloni per così dire sanguinosi, ad avere quella leziosità tipica dei brasiliani. Per quanto riguarda Kayode ha fatto un esordio devastante in cui ha dimostrato di meritarsi la maglia viola e soprattutto la serie A".

Come deve comportarsi la Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato?

"Deve cercare di fare mercato il più possibile in questi ultimi giorni e affidarsi a quei giocatori che già l'anno scorso hanno dimostrato di saper fare la differenza".

Chi schiererebbe come esterno domani insieme a Gonzalez?

"Io farei giocare Ikoné o Kouamé, due giocatori molto veloci in grado quindi di mettere in difficoltà la linea difensiva degli austriaci. Non darei spazio a Sottil che deve riprendersi e rimettersi in forma dopo un anno alquanto difficile".

Cosa si aspetta da questi ultimi giorni di mercato?

"Da questi ultimi giorni di mercato mi aspetto che la società viola prenda un difensore".

Qual è la sua opinione su Arthur?

"E' un ottimo giocatore soprattutto in fase di costruzione dal basso. Secondo me dovrebbe lavorare un po' di più sulla qualità del tiro e su quei passaggi sugli ultimi 25 metri che possono fare la differenza".