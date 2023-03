VIOLA, A Sivas con qualche defezione dell'ultim'ora

Non ci sono né Jovic né Sottil nella Fiorentina che è approdata a Sivas e che si prepara a vivere la vigilia dell'importante partita di Conference. L'attaccante raggiungerà i compagni proprio nella giornata di domani, Sottil invece resta a Firenze a causa di una botta. In attacco dunque Italiano avrà qualche scelta in meno in attacco che si aggiunge alla assenza per infortunio e squalifica di Biraghi e Terzic sulla sinistra.