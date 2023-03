SOTTIL, Out per un colpo subito in allenamento

Riccardo Sottil salterà la trasferta di Sivas: l'esterno della Fiorentina non risulta infatti nell'elenco dei convocati per il match di ritorno in programma giovedì prossimo. Un'assenza che, secondo quanto fa trapelare la società, è dovuta ad un colpo subito in una delle ultime sedute di allenamento di squadra.

Infortunio che non sembra quindi preoccupare ed in tal senso l'esclusione del classe '99 sembra più una mossa precauzionale: Sottil era infatti rientrato in campo dieci giorni fa nel match col Milan dopo uno stop di cinque mesi causato da un problema alla schiena. Dopo lo spezzone nel finale coi rossoneri, il numero trentatré aveva collezionato mezz'ora abbondante di gioco nella gara d'andata col Sivasspor.