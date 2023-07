TRA MERCATO E VIOLA PARK: TUTTO UN CANTIERE APERTO

FirenzeViola.it

Fabiano Parisi è stato il primo colpo di mercato della Fiorentina (in attesa che svolga domani al Viola Park le consuete visite mediche e concluda poi l’iter per il tesseramento), ma non sarà di certo l’ultimo. La Fiorentina sfoglia da settimane un ampio ventaglio di opzioni per rinforzare la rosa, che si estendono dalla porta all’attacco.

Il portiere

Andando in ordine, per l’estremo difensore i viola hanno studiato in questo mese abbondante più profili, alcuni più di respiro internazionale e altri italiani ma già con esperienza nel nostro campionato. Per il primo caso si è parlato di Horn e di Christensen dalla Bundes, più caldeggiati rispetto a Livakovic, uscito momentaneamente dall’orbita viola. Mentre per il secondo caso si sprecano le alternative: dopo aver vanamente tentato di arrivare a Vicario, per la porta della Fiorentina si è parlato di Audero, di Caprile, di Cragno e altro ancora. Per ora, tutto in fase di studio.

La difesa

Detto da tempo dell’uscita di Igor e dei dubbi su Quarta, anche per la retroguardia si è parlato di tanti nomi. Da Viti (mai neanche vicino alla Fiorentina) a Hien, fino ai già cercati Nikolaou e Sutalo. Probabilmente, su questo fronte, la Fiorentina attende di piazzare Igor per poi muoversi di conseguenza.

Il centrocampo

Come noto ormai anche ai muri, Sofyan Amrabat vuole lasciare Firenze per accasarsi altrove. Starà al club rimpiazzarlo, e anche in questo caso non sono mancate le alternative: stamani si parla di una ripresa di posizione per Dominguez, da tempo menzionato tra gli interessi della Fiorentina. Ma si è parlato a lungo anche di Morten Hjulmand (per il quale non è cambiato nulla rispetto alle solite richieste del Lecce) e di Maxime Lopez, ultimamente più defilato. Dall'estero, l’ultima idea in voga porta a Fausto Vera, oltre al più freddo Demirbay. Si attendono sviluppi, legati chiaramente anche ai tempi d’uscita di Amrabat.

L'attacco

La pedina che più di tutte genera chiacchiere e discorsi tra tifosi: la prima punta. Boulaye Dia rimane in cima alla lista delle preferenze. Oltre al senegalese, la Fiorentina ha sondato il terreno per Fullkrug (come anticipato da FV) mentre non si sono mai fermate le voci relative a nomi più “facilmente arrivabili” come Nzola. Per non parlare del discorso esterni, che da Berardi a Orsolini ha conosciuto una sequela di nomi poi mai decollati.

Parisi è stato piazzato, ma il mercato viola è tutto un cantiere aperto, esattamente come il Viola Park.