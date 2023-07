IND.FV, Attacco: ai viola proposto Füllkrug del Werder

Nome nuovo per il mercato della Fiorentina, nello specifico in attacco: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it nelle ultime ore sarebbe stato portato all’attenzione dell’area tecnica (dunque sarebbe un profilo “proposto” e non espressamente cercato dai viola) il nome di Niclas Füllkrug, centravanti del Werder Brema - con il quale ha vinto il titolo di capocannoniere nell’ultima Bundesliga grazie a 16 centri, al pari di Nkunku del Lipsia - che in passato in Serie A è stato cercato anche dal Torino. Classe ’93 e punto di riferimento anche della Nazionale tedesca (con la quale ha partecipato all’ultimo Mondiale in Qatar), Füllkrug ha realizzato 35 gol nelle ultime due stagioni in Germania ed ha un contratto in scadenza nel 2025.

Il prezzo di partenza? Non meno di 15 milioni di euro.