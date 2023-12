TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Verona 1-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo 90 minuti soffertissimi e con tanta difficoltà, la Fiorentina riesce comunque a battere il Verona grazie a una rete di Beltran, arrivata sul finale di partita e che porta di nuovo i viola pari merito col Napoli, in piena lotta Champions. Come di consueto, FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di indicare il migliore in campo tra le fila di Italiano. Di seguito il link:

