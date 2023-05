TIFOSI, Il settore ospiti per Basilea è quasi esaurito

FirenzeViola.it

Firenze crede nella rimonta europea. Nonostante la sconfitta in casa, la Fiorentina andrà a Basilea a giocarsi un posto in finale di Conference League e se la risposta del pubblico viola giovedì, tra bandierine e quasi 35mila presenze è stata notevole, lo sarà altrettanto per la gara di ritorno. Infatti, il settore ospiti del St. Jakob Park è pressoché sold out. Circa 1800 tifosi viola saranno presenti in Svizzera per spingere la Fiorentina versa quella che, alle condizioni di oggi, sarebbe un’impresa. Inoltre, molte di più rispetto a quelli che sono i tagliandi realmente a disposizione, sono state le richieste: abbondantemente sopra 2000.

