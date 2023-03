SIVASSPOR, Le parole di Calimbay e l'ambiente turco

Il Sivasspor vuole provare l'impresa e ribaltare il risultato dell'andata degli ottavi di finale di Conference League che ha visto la Fiorentina vincere 1-0 al Franchi. La situazione della squadra turca però è tutt'altro che rosea e l'ha confermato lo stesso allenatore Calimbay che ha parlato di una "squadra molto stanca". Come raccolto da Firenzeviola.it poi, a Sivas l'ambiente per ora non si prospetta caldissimo: la prevendita non sta andando bene ed il club spera in tanti biglietti staccati nelle ultime ore. La situazione in classifica però non rassicura una squadra in piena lotta retrocessione.