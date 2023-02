SIRIGU, Il ritorno da titolare dopo 284 giorni

Salvatore Sirigu rimette i guantoni: a quasi nove mesi di distanza il portiere classe '87 torna a difendere i pali in una gara ufficiale. L'ultima volta concide con un ricordo doloroso per Sirigu, era un Genoa-Napoli del maggio 2022 e la sconfitta per 3-0 sul campo dei partenopei sancì anche la retrocessione dei rossoblù, nei quali militava l'attuale portiere della Fiorentina. Poi il passaggio proprio al Napoli, sei mesi senza nemmeno un minuto; adesso, a poche ore di distanza da un lutto che lo ha portato ad abbandonare per un giorno la squadra, la chance di debuttare con la sua nuova squadra a distanza di 284 giorni dalla serata del Maradona.

In Europa invece, se escludiamo i preliminari di Europa League disputati col Torino nell'estate 2019, l'ultima presenza di Salvatore Sirigu risale ad un Barcellona-Paris Saint Germain dell'aprile 2015, con la sconfitta per 2-0 ed eliminazione del suo PSG al Camp Nou. Da Neymar (ultimo a segnargli in Europa), Messi e Suarez a Banza ed i fratelli Horta; il palcoscenico è decisamente cambiato rispetto ad otto anni fa.