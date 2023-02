SIRIGU, UN'OCCASIONE CHE MANCA DA NOVE MESI

Spazio ai secondi. Stasera Pietro Terracciano tornerà a sedersi in panchina dopo un filotto di gare tra campionato, Coppa Italia e Conference che dura dal 12 gennaio (gara con la Samp in cui giocò Gollini nell'ultima apparizione in viola prima di salutare il gruppo), lasciando così spazio a Salvatore Sirigu. Il portiere reduce da un lutto familiare ieri ha saltato la rifinitura per un permesso e si è aggregato al gruppo in ritiro ed è pronto alla prima esperienza in maglia viola.

Ieri Italiano è stato chiaro, questa doveva essere la sua partita e se fosse stato sereno lo sarebbe stata. Sirigu ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Genoa il 15 maggio scorso, quasi un anno fa, e l'emozione di tornare tra i pali si farà sentire, soprattutto in un momento delicato nella vita privata. Ma il portiere sardo ha l'esperienza di gestire anche certe emozioni personali ed anche un debutto stagionale ed ha dato la disponibilità. Sarà dunque l'occasione per testare anche l'affiatamento con i suoi compagni di reparto e la squadra e per far crescere la sua condizione fisica. Di sicuro Sirigu, magari con il pensiero in cielo, non vorrà perdere l'occasione di dimostrare di essere ancora il buon portiere ammirato in passato.