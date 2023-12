ROMULO A FV, Nico? Trovarne un altro non è facile

FirenzeViola.it

Una delle notizie più lette di oggi sulle pagine di FirenzeViola.it, è l'intervista realizzata dalla nostra redazione a Romulo, ex viola che ha toccato diversi temi dell'attualità della Fiorentina: “Andare sul mercato potrebbe essere una soluzione per provare a cercare un giocatore con le caratteristiche di Nico, però non penso sia facile trovarlo. Penso che se la Fiorentina voglia andare sul mercato debba prendere giocatori pronti perché non è facile arrivare a metà stagione in una nuova squadra e adattarsi subito. Se la società riterrà di aver bisogno di nuovi innesti allora deve ricorrere al mercato, altrimenti penso che possa continuare con i giocatori che ha a disposizione”.

Prosegue: “Il mister deve essere un po’ preoccupato perché Nico è un giocatore fondamentale perché esperto, tattico e combattivo nei momenti in cui deve sostenere la squadra. Perdere uno come lui non è semplice da gestire, però Italiano dovrà adattarsi a questa condizione perché la rosa è importante e completa e chi giocherà al suo posto sarà all’altezza. Christian (Kouame, ndr) è un ragazzo educato con un cuore puro, un professionista che si allena sempre duramente per arrivare in alto. Deve ancora maturare un po’ perché è ancora giovane ma bisogna dare tempo al tempo. Io qualche mese fa in un'intervista parlai di Cabral e gli dissi di avere pazienza perché si sarebbe sbloccato, ed è quello che è successo. Con Christian faccio lo stesso: è ancora un ragazzo, serve pazienza ma quando inizierà a segnare con continuità non si fermerà più”.

